È deceduto all’età di 42 anni l’attore e comico coinvolto nella serie televisiva “Blue Bloods”. La causa della morte è stata un tumore raro e aggressivo, contro cui combatteva da tempo. Per le cure ha accumulato debiti per circa 400 mila dollari. La notizia ha suscitato dolore nel mondo dello spettacolo.

Mondo del cinema in lutto. Il comico e attore Alex Duong è morto per un raro e aggressivo tumore. Aveva 42 anni. “Con il cuore triste, annunciamo che il nostro caro Alex si è spento serenamente questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi cari e dei suoi amici – ha comunicato l’amica Hilarie Steele – Era sereno e, per fortuna, non soffriva più. Il giorno prima di morire era andato in shock settico in ospedale e ha lottato tra la vita e la morte”. La diagnosi di rabdomiosarcoma alveolare di Duong è arrivata dopo che, all’inizio del 2025, aveva iniziato ad avere mal di testa e un giorno altre persone avevano notato che il suo occhio sinistro sporgeva, come aveva raccontato lo stesso Duong al Los Angeles Times l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Alex Duong, l’attore e comico della serie tv “Blue Bloods” era malato di una rara forma cancro. Per le cure aveva accumulato debiti per 400mila dollari

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