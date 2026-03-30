È morto Alex Duong l’attore di Blue Bloods e Dexter aveva 42 anni

È deceduto all’età di 42 anni l’attore che aveva partecipato a serie televisive come Blue Bloods e Dexter. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. La sua carriera televisiva include ruoli in produzioni di successo, e la scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È morto a 42 anni Alex Duong, attore noto per le sue apparizioni in serie tv come Blue Bloods e Dexter. Dal 2025 combatteva contro un rabdomiosarcoma alveolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati È morto Bud Cort, aveva interpretato Harold nel film Harold e Maude: l’attore aveva 77 anniAddio a Bud Cort, l'attore che diede il volto al giovane Harold nel cult del 1971. Leggi anche: Trovato morto T.K. Carter, attore di ‘La Cosa’ aveva 69 anni Alex Duong Dead at 42 | Blue Bloods Actor & Comedian Dies After Rare Cancer Battle Approfondimenti e contenuti su Alex Duong Argomenti discussi: È morto Alex Duong, l’attore di Blue Bloods e Dexter aveva 42 anni; Alex Dung, attore di Blue Bloods, muore all’età di 42 anni dopo aver combattuto contro il cancro.