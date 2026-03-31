È deceduto all’età di 42 anni l’attore e comico noto per la sua partecipazione a una popolare serie televisiva. La sua famiglia aveva speso circa 400 mila dollari per le cure contro un tumore raro e aggressivo di cui era affetto. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Mondo del cinema in lutto. Il comico e attore Alex Duong è morto per un raro e aggressivo tumore. Aveva 42 anni. “Con il cuore triste, annunciamo che il nostro caro Alex si è spento serenamente questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi cari e dei suoi amici – ha comunicato l’amica Hilarie Steele – Era sereno e, per fortuna, non soffriva più. Il giorno prima di morire era andato in shock settico in ospedale e ha lottato tra la vita e la morte”. La diagnosi di rabdomiosarcoma alveolare di Duong è arrivata dopo che, all’inizio del 2025, aveva iniziato ad avere mal di testa e un giorno altre persone avevano notato che il suo occhio sinistro sporgeva, come aveva raccontato lo stesso Duong al Los Angeles Times l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Alex Duong, l’attore e comico della serie tv “Blue Bloods” era malato di una rara forma cancro. Per le cure aveva accumulato 400mila dollari di spese mediche

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