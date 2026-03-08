È morto Corey Parker il Josh di Will & Grace L’attore che aveva recitato anche con Sophia Loren era malato di cancro

È scomparso Corey Parker, noto per aver interpretato il personaggio di Josh nella serie “Will & Grace”. L’attore, che aveva lavorato anche in alcuni film, tra cui una produzione con Sophia Loren, era affetto da una malattia tumorale. La notizia della sua morte si è diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Il cinema piange la morte di Corey Parker, attore apparso in numerosi film e serie tv, come “ Will & Grace “. Al sito americano TMZ Emily Parker, zia di Corey, ha raccontato che la star, 60 anni, è scomparsa giovedì a Memphis, nel Tennessee, dopo una lunga lotta contro il cancro. Chi era Corey Parker. Corey ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica a metà degli anni ’80. Ha vestito i panni di “Venerdì 13 Parte V – Un nuovo inizio” ed è apparso anche in “9 settimane e mezzo”. Nel 1992 Corey ha ottenuto un ruolo da protagonista nella sitcom “Flying Blind” al fianco di Téa Leoni. I fan di “Will & Grace” lo ricordano come Josh, uno dei fidanzati di Grace in alcuni episodi della sitcom. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

