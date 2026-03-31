E' morto Alberto Negro storico comandante della polizia municipale

È deceduto all’età di 68 anni Alberto Negro, storico comandante della polizia municipale. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli agenti e le autorità locali. Negro si trovava al Pascale al momento del decesso. La sua carriera nel settore della pubblica sicurezza si è estesa per molti anni, lasciando un segno significativo tra colleghi e cittadini.

Si è spento a 68 anni al Pascale. Gli incarichi a Caserta, Marcianise, Capodrise e San Nicola La polizia municipale piange Alberto Negro. Lo storico comandante si è spento all’età di 68 anni al Pascale. Nel corso della sua carriera, Negro è stato comandante a Caserta, Capodrise, Marcianise e infine a San Nicola la Strada, l’ultimo comune dove ha lavorato. Ovunque ha guidato il corpo dei caschi bianchi ha sempre lasciato il segno nei suoi agenti riuscendo a risvegliare in loro il senso di appartenenza alla polizia municipale e l’identità territoriale. Era sempre pronto a schierarsi dalla parte dei suoi agenti ed essere al loro fianco anche nei servizi in strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - E' morto Alberto Negro, storico comandante della polizia municipale Articoli correlati Leggi anche: Arriva il nuovo comandante della polizia municipale “Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela”Arezzo, 4 febbraio 2026 – “Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela.