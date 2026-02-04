Nuovo comandante della Polizia Municipale l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela

Questa mattina ad Arezzo il Comune ha deciso di ritirare il bando per il nuovo comandante della Polizia Municipale. La decisione arriva dopo che sono emerse alcune criticità, e l’amministrazione ha preferito fare un passo indietro per rivedere la procedura. La questione ha suscitato reazioni tra i dipendenti e i cittadini, mentre si attende un nuovo bando che possa superare i problemi emersi.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – "Nuovo comandante della Polizia Municipale, l'Amministrazione ritiri il bando in autotutela." La nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti. Giovedì 5 febbraio presso la sede di Arezzo Fiere e Congressi si terrà la prova di preselezione per il concorso pubblico per un posto da dirigente comandante a tempo indeterminato per la Polizia Locale di Arezzo. Mi sono già espresso al riguardo nel corso dei mesi scorsi e delle settimane passate ed ho manifestato il mio pensiero sull'inopportunità politica di questo procedimento di selezione che interviene a distanza di pochi mesi dalle prossime elezioni comunali di primavera.

