Arriva il nuovo comandante della polizia municipale

Il sindaco di Gricignano di Aversa ha ufficialmente nominato Fabio Dimino come nuovo comandante della polizia municipale, dopo un procedimento di selezione. La nomina deriva dalla necessità di rafforzare l'organizzazione dei vigili urbani e migliorare la gestione della sicurezza nel paese. Dimino ha già iniziato a conoscere il team e ad approfondire le priorità del territorio. La scelta mira a garantire un servizio più efficiente ai cittadini.

Nuovo comandante per la polizia locale di Gricignano di Aversa. Il sindaco Vittorio Lettieri, questa mattina (24 febbraio), ha accolto in Comune Fabio Dimino, nuovo responsabile dei vigili urbani. Dimino, che ha iniziato la sua carriera come ufficiale dell’Arma dei carabinieri poi è entrato a far parte della polizia locale, dove ha ricoperto importanti incarichi in diversi Comuni della Campania. “Questo nuovo innesto nella macchina amministrativa garantirà una maggiore sicurezza sul nostro territorio”, ha sottolineato il primo cittadino. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

"Nuovo comandante della Polizia Municipale, l'Amministrazione ritiri il bando in autotutela" - Questa mattina ad Arezzo il Comune ha deciso di ritirare il bando per il nuovo comandante della Polizia Municipale.

Michele Menchetti, consigliere di opposizione, ha criticato il bando per il nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo, accusando mancanza di trasparenza.

Milano e sicurezza. Parla il comandante della Polizia locale

