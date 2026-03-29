Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un calo costante dei tassi di natalità, nonostante l’aumento della popolazione mondiale. Questa tendenza riguarda tutte le regioni del paese e si verifica in un periodo di cambiamenti sociali e culturali che influenzano le scelte delle coppie riguardo la famiglia e la genitorialità.

I sensi di colpa e la società che corre, sempre alla ricerca del tempo per noi stessi. Ma una cosa è certa: non siamo più quelli di prima Nonostante il repentino aumento della popolazione mondiale, i tassi di natalità sono da anni in forte declino in tutta Italia. Qui dove l'età media del primo parto per le donne è 32 anni. E dove risiede la popolazione più vecchia d'Europa e una tra le più vecchie in assoluto del mondo, con un'età media tendente ai 46,9 anni (dati Istat 2024). Eppure, almeno in teoria, i bambini piacciono a tutti, o quasi. Ma allora perché è così difficile scegliere di diventare genitori al giorno... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Perché è così difficile essere genitori oggi: quello che non si dice sui figli

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Perché in Italia non si fanno più figli

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