Nella giornata di lunedì si è verificato il quinto crollo della passerella ciclopedonale che collega Crotta d'Adda a Maccastorna. La struttura, il cui costo stimato è di circa 4 milioni di euro, è andata in pezzi e resta in piedi solo un segmento. L’incidente si aggiunge a una serie di crolli che si sono susseguiti nel tempo, lasciando le sponde dell’Adda con un quadro di danneggiamenti ripetuti.

È un bollettino di guerra quello che arriva dalle sponde dell’Adda. Nel pomeriggio di lunedì si è verificato il quinto crollo della passerella ciclopedonale che dovrebbe collegare Crotta d'Adda, nel Cremonese, a Maccastorna, nel Lodigiano. Un progetto ambizioso, parte della prestigiosa ciclovia VenTo, che si sta letteralmente sbriciolando sotto gli occhi impotenti dei residenti e delle autorità locali. A venire giù, questa volta, è stata la porzione di manufatto più vicina alla sponda lodigiana. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell'unica campata superstite, rimasta pericolosamente ancorata al viadotto principale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Crolla per la quinta volta la passerella da 4 milioni sull’Adda: resta in piedi un solo pezzo

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