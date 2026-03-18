Ricci manager dell' Inter | Nuovo stadio e brand globale così ci stabilizzeremo nella top 10 d' Europa

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, ha parlato dei piani futuri del club durante un’intervista. Ha spiegato che il team punta a costruire un nuovo stadio e a rafforzare il brand a livello globale. Questi progetti, ha detto Ricci, sono fondamentali per raggiungere una posizione tra le prime dieci squadre d’Europa. Ha inoltre illustrato le strategie messe in atto per aumentare i ricavi del club.

Nel novembre 2024, a pochi mesi di distanza dall’insediamento di Oaktree, Giorgio Ricci è stato nominato Chief Revenue Officer dell’Inter. La linea del club presieduto da Beppe Marotta era chiara: avviare un progetto di lungo periodo capace di coniugare sostenibilità e crescita. Naturalmente tutto passa dal campo, ma una società evoluta dal punto di vista industriale deve coltivare tutte le proprie linee di business, per farsi trovare pronta a capitalizzare le gioie sportive oppure a fronteggiare le inevitabili delusioni. La strada intrapresa dall’Inter ha un traguardo preciso, che dovrebbe essere raggiunto nel 2031: l’inaugurazione del nuovo stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ricci, manager dell'Inter: "Nuovo stadio e brand globale, così ci stabilizzeremo nella top 10 d'Europa" Articoli correlati Dopo la laurea: 10 motivi per scegliere un master. La guida dell’ex studente, diventato top manager in soli cinque anniIl master è un’ulteriore perdita di tempo prima dell’ingresso nel mercato del lavoro oppure un acceleratore verso i piani alti? Insomma, vale la pena... Marco Abbruzzese chiude in Top 10 nella discesa di Coppa Europa a Verbier. Vince KaelinLo svizzero Philipp Kaelin, sceso con il pettorale numero cinque, fissa il miglior tempo con 1:21. Contenuti e approfondimenti su Ricci manager dell'Inter Nuovo stadio e... Temi più discussi: Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci; Ultima azione: mani in area di Ricci, ma in ritrazione. Niente rigore: Doveri non va neanche al Var; Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere che sia cambiato qualcosa: la teoria di Costacurta sul mani di Ricci; Il tocco di braccio di Ricci non è da rigore: Doveri promosso dopo il derby. E La Penna torna in A. Ricci (CRO Inter): Oaktree investe, altro che riduzione dei costi. L'uscita dalla Champions non cambia nullaNel novembre 2014, poco dopo l'insediamento di Oaktree, Giorgio Ricci è stato nominato Chief Revenue Officer dell’Inter. con l'obiettivo di portare avanti un progetto a ... fcinternews.it Niente, niente, l’audio di Doveri ai giocatori dell’Inter sulla mano di Ricci scatena il dibattito dei tifosi sui socialIl derby tra Inter e Milan continua a far discutere, ma questa volta il tema centrale non è solo l’episodio arbitrale in sé. A diventare virale, infatti, è stato l’audio dell’arbitro Daniele Doveri, c ... msn.com Centro Recupero Ricci "La Ninna" - facebook.com facebook Italia: Ricci spera nella convocazione per i playoff, Gabbia ancora out x.com