Ricci manager dell' Inter | Nuovo stadio e brand globale così ci stabilizzeremo nella top 10 d' Europa

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, ha parlato dei piani futuri del club durante un’intervista. Ha spiegato che il team punta a costruire un nuovo stadio e a rafforzare il brand a livello globale. Questi progetti, ha detto Ricci, sono fondamentali per raggiungere una posizione tra le prime dieci squadre d’Europa. Ha inoltre illustrato le strategie messe in atto per aumentare i ricavi del club.

Nel novembre 2024, a pochi mesi di distanza dall’insediamento di Oaktree, Giorgio Ricci è stato nominato Chief Revenue Officer dell’Inter. La linea del club presieduto da Beppe Marotta era chiara: avviare un progetto di lungo periodo capace di coniugare sostenibilità e crescita.  Naturalmente tutto passa dal campo, ma una società evoluta dal punto di vista industriale deve coltivare tutte le proprie linee di business, per farsi trovare pronta a capitalizzare le gioie sportive oppure a fronteggiare le inevitabili delusioni. La strada intrapresa dall’Inter ha un traguardo preciso, che dovrebbe essere raggiunto nel 2031: l’inaugurazione del nuovo stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ricci, manager dell'Inter: "Nuovo stadio e brand globale, così ci stabilizzeremo nella top 10 d'Europa"

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