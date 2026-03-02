da scarto a bellezza la moda e il design si fanno con i rifiuti

La moda e il design stanno trasformando i rifiuti in oggetti di valore. Maria Silvia Pazzi si impegna a creare bellezza partendo dagli scarti, dando nuova vita a materiali considerati inutili. La sua attività si concentra sull’utilizzo di scarti per realizzare capi di abbigliamento e pezzi di arredamento. Questo approccio mira a mostrare come i rifiuti possano diventare elementi di stile e creatività.

"CREARE bellezza dai rifiuti". È questo il mantra che Maria Silvia Pazzi (nella foto in alto), imprenditrice visionaria bolognese, ripete a sé stessa da almeno 18 anni: risale infatti al 2008 la fondazione di Regenesi, azienda che trasforma materiali di riciclo post-consumo e scarti industriali in oggetti di moda e design di alta gamma. Un esempio concreto di ‘green economy’, sbocciato in un’epoca in cui la sostenibilità era ancora un tema di nicchia: da allora, l’azienda ha fatto enormi passi avanti, mettendo a segno anche collaborazioni con brand prestigiosi, fra cui Lamborghini e Dainese. "Riportare in vita materiali di scarto e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

