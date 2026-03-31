Durante il referendum in Crimea del 2014, non risultano esserci stati 150 osservatori delle Nazioni Unite presenti. Circola sui social un video in cui un noto politico italiano, intervistato da un noto giornalista, afferma che il voto fosse stato monitorato anche da quel numero di rappresentanti internazionali. Tuttavia, non ci sono prove ufficiali che confermino questa presenza di osservatori ONU.

Circola sui social un video del 2014 in cui Beppe Grillo, intervistato da Enrico Mentana durante la crisi ucraina, commenta il referendum in Crimea sostenendo che fosse stato osservato anche da «150 delle Nazioni Unite». Il filmato è autentico, ma l’affermazione sugli osservatori ONU non risulta corretta. Non è l’unica. Per chi ha fretta. Non risultano osservatori ufficiali ONU al referendum in Crimea.. Gli “osservatori” presenti erano in gran parte attivisti e politici filo-russi.. L’OSCE non partecipò, giudicando il voto illegale.. L’ONU (Assemblea generale) ha dichiarato il referendum non valido.. Cosa dice Grillo nel video. Nel video Grillo afferma: «Sulla Crimea penso che ci sia stato un referendum con 150 che hanno visionato delle Nazioni Unite . 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Birmania, il relatore speciale delle Nazioni Unite definisce le elezioni una farsaLe forze armate governano questo paese del sudest asiatico dalla sua indipendenza nel 1948, con l’eccezione di una parentesi democratica tra il 2011...

Trump vuole creare un improbabile sostituto delle Nazioni UniteIl biglietto d’invito è magnifico: “Il presidente degli Stati Uniti invita i capi di stato e di governo a firmare la Carta del Consiglio di Pace...

Una raccolta di contenuti su Nazioni Unite

Discussioni sull' argomento Durante il referendum in Crimea non ci furono 150 osservatori delle Nazioni Unite; Giovani, 4.000 studenti da 140 Paesi simulano un’assemblea Onu e parlano di pace e solidarietà; Onu propone piano da 94 milioni per garantire carburante a Cuba nel mezzo del blocco Usa; La schiavitù, il voto alle Nazioni Unite e l’Occidente che non vuole fare i conti con il colonialismo.

Guterres: «Oggi il progetto delle Nazioni Unite è minacciato»«Sebbene molti potrebbero non rendersene conto, le Nazioni Unite influenzano le nostre vite ogni singolo giorno, ma oggi questo progetto multilaterale è minacciato». Lo ha detto il Segretario generale ... ilsole24ore.com

La Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha dichiarato che due membri del suo personale sono stati uccisi lunedì in un'esplosione e un altro è morto domenica tardi quando un proiettile ha colpito la loro posizione. La forza ONU ha dichiarato - facebook.com facebook

Per l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite «il traffico di esseri umani dalla #Libia va avanti impunito» ed è gestito proprio dalle milizie con cui collabora il governo italiano. Leggi l’articolo di @dfassini e @nelloscavo da @Avvenire_Nei x.com