birmania il relatore speciale delle nazioni unite definisce le elezioni una farsa

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Birmania, Tom Andrews, ha definito le recenti elezioni organizzate dalla giunta militare come una “farsa”. In un appello alla comunità internazionale, Andrews invita a respingere i risultati di un processo considerato illegittimo e privo di credibilità. Questa dichiarazione evidenzia le preoccupazioni sulla legittimità delle elezioni e sulla situazione dei diritti umani nel paese.

Le forze armate governano questo paese del sudest asiatico dalla sua indipendenza nel 1948, con l’eccezione di una parentesi democratica tra il 2011 e il 2021. I militari avevano poi ripreso il potere con il colpo di stato del febbraio 2021, imprigionando la premier di fatto Aung San Suu Kyi, e il paese era piombato in una guerra civile. “La giunta ha organizzato le elezioni solo ed esclusivamente per consolidare il suo potere in tutto il paese”, ha affermato Andrews in un comunicato. “La giunta spera che la comunità internazionale scenda a patti con un potere militare in abiti civili, ma questo non deve accadere”, ha dichiarato Andrews, un ex deputato democratico statunitense. 🔗 Leggi su Internazionale.it

