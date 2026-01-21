Il presidente degli Stati Uniti propone la creazione di un nuovo organismo internazionale, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la pace. Tuttavia, le sue intenzioni sollevano dubbi, considerando la composizione basata su risorse finanziarie, mancanza di trasparenza e atteggiamenti di sufficienza. Questa proposta rappresenta un’alternativa improbabile alle Nazioni Unite, suscitando attenzione e interrogativi sulla reale volontà di favorire la cooperazione globale.

Il biglietto d’invito è magnifico: “Il presidente degli Stati Uniti invita i capi di stato e di governo a firmare la Carta del Consiglio di Pace (Board of Peace), giovedì alle 10.30 a Davos”. Dietro queste belle parole, però, si nasconde una trappola, come succede spesso quando si parla di Donald Trump. Di cosa si tratta? In teoria questo consiglio di pace dovrebbe supervisionare l’attuazione del piano di Trump per la Striscia di Gaza, come previsto dalla risoluzione 2803 approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 novembre, sull’onda del cessate il fuoco a Gaza. Ma è qui che la faccenda si complica. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump vuole creare un improbabile sostituto delle Nazioni Unite

Trump ritira gli Stati Uniti dalla Convenzione chiave delle Nazioni Unite sul clima e da decine di organizzazioni internazionaliDonald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima e da numerose organizzazioni internazionali.

Nazioni Unite, sì al piano di pace Trump

