Tadej Pogacar ha vinto per la prima volta la Milano-Sanremo, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. Il ciclista sloveno, noto per la sua capacità di affrontare qualsiasi difficoltà, si dice molto felice e ammette che ci vorrà del tempo per assimilare questa vittoria. La gara ha visto Pogacar distinguersi come un corridore unico e inimitabile nel panorama internazionale.

Unico, inimitabile, leggendario e capace di reagire a qualsiasi difficoltà. Tadej Pogacar riesce finalmente a sfatare il tabù Milano-Sanremo e vince la Classicissima per la prima volta in carriera. Il detentore del titolo iridato precede in volata il britannico Thomas Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Completa il podio Wout van Aert del Team Visma Lease a Bike, terzo classificato e vincitore della volata del gruppo. Lo sloveno si impone allo sprint dopo una corsa emozionante nella quale cade a circa 35 chilometri dal traguardo, rientra, attacca sulla Cipressa, porta via il gruppetto con Pidcock e Van der Poel, prova, in diverse occasioni, a staccare il britannico sul Poggio e alla fine lo brucia nello sprint a due. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar: “Sono molto felice. Mi ci vorrà un po’ per realizzare quanto ho fatto”

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