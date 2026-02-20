Udinese quando torna Davis dall’infortunio? Ci sono queste due partite cerchiate in rosso Ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante

Davis tornerà in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal calcio per settimane. La causa principale del suo stop è stata una lesione muscolare, che ha richiesto un intervento di recupero lungo. La società ha fissato due partite fondamentali, segnate in rosso nel calendario, per il suo ritorno. I tifosi attendono con ansia di rivederlo in azione, sperando che possa dare una svolta alla stagione. La sua assenza ha pesato molto sulla squadra, e ora tutti sperano in un suo pronto recupero.

