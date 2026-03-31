Il Pontedera si trova in una posizione delicata in classifica dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bra. I risultati delle altre squadre nelle partite dell’ultimo fine settimana hanno peggiorato la situazione del club, che si avvicina sempre più alla zona retrocessione diretta. Nei prossimi quattro incontri, la squadra dovrà affrontare due strade per provare a evitare la serie B.

Lo 0-0 col Bra e i risultati delle altre rivali nell’ultimo week end hanno reso critica la già difficile situazione di classifica del Pontedera, che di fatto si è ulteriormente avvicinato alla retrocessione diretta. Il punto conquistato contro la penultima in graduatoria ha infatti mantenuto invariata la distanza di 7 punti e lasciato deficitario il bilancio nel doppio confronto diretto vista la sconfitta dell’andata (2-0). In più ha fatto salire a 14 punti il distacco dalla quartultima posizione, occupata adesso dalla Torres e dal Carpi. In un quadro del genere sono due le strade che più che altro la sola aritmetica mette ormai davanti alla squadra di Braglia per consentirle di trovare ancora qualche stimolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due strade (impervie) per la salvezza. Ecco cosa deve fare il Pontedera in 4 match

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