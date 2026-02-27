Il Pontedera si prepara alla sfida contro Pesaro con un roster rinnovato e un nuovo assetto societario. Dopo un periodo di cambiamenti, la squadra ha ottenuto due risultati positivi nelle ultime partite. La formazione lombarda cerca continuità e conferme, mentre la squadra ospite si presenta con una rosa rafforzata e un atteggiamento più determinato. La partita è programmata per domenica alle 14:30.

È un Pontedera in ripresa quello che arriverà domenica alle 14:30 a Pesaro. In queste settimane ha cambiato proprietà, rosa e allenatore e nelle ultime due uscite sembra aver trovato la giusta quadra. Dall’arrivo in panchina di mister Piero Braglia ha raccolto un pareggio interno contro il Gubbio e una sconfitta con rimpianti contro l’Ascoli. Per i toscani la strada verso la salvezza è ancora in salita, hanno sette punti in meno della Sambenedettese penultima, ma l’arrivo di Braglia ha ridato fiducia all’ambiente. La squadra è più arrembante ed è migliorata anche a livello fisico. Contro il Gubbio ha dominato, chiudendo la gara con oltre il 60% di possesso palla; contro l’Ascoli ha tenuto botta, sbagliando il rigore del possibile 2 a 3 a sette minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vis deve fare i conti con l’ex Raychev. Nel Pontedera sedici innesti da gennaio

Leggi anche: La Vis deve fare i conti con l’ex Palomba

Leggi anche: I nuovi innesti da soli non bastano. Pontedera, serve nuova mentalità

Temi più discussi: Vis rivoluzione obbligatoria: che esame oggi sul campo di una Torres assetata di punti; Vis Pesaro, Stellone: Torres? Sfavorita dal terreno di gioco, con Greco ha un’altra marcia; Serie C, Samb: parla Boscaglia. Ascoli a Pontedera, Vis in Sardegna; Calcio, Eccellenza: Il Vigevano c'è, manca solo un po' di lucidità e concretezza.

La Vis deve fare i conti con l’ex Raychev. Nel Pontedera sedici innesti da gennaioL’avversario in arrivo domenica alle 14.30 si annuncia in ripresa e con tanti volti nuovi tra cui l’esterno che ha fatto bene a Pesaro ... sport.quotidiano.net

La Vis deve fare i conti con l’ex PalombaFar tornare il Benelli quell’inviolabile fortino della prima metà di campionato. È questo l’obbiettivo dei vissini in vista della gara contro il Forlì di domenica alle 20:30. A Pesaro nel 2026 la Vis ... ilrestodelcarlino.it

Vi deve essere arrivato tramite whatsup un messaggio nel quale vi chiedo dei soldi per il dentista Mi hanno clonato il cellulare…! Vi chiedo scusa avviso la polizia postale immediatamente. Alessandro Carbonare - facebook.com facebook