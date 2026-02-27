La Vis deve fare i conti con l’ex Raychev Nel Pontedera sedici innesti da gennaio

Il Pontedera si prepara alla sfida contro Pesaro con un roster rinnovato e un nuovo assetto societario. Dopo un periodo di cambiamenti, la squadra ha ottenuto due risultati positivi nelle ultime partite. La formazione lombarda cerca continuità e conferme, mentre la squadra ospite si presenta con una rosa rafforzata e un atteggiamento più determinato. La partita è programmata per domenica alle 14:30.

È un Pontedera in ripresa quello che arriverà domenica alle 14:30 a Pesaro. In queste settimane ha cambiato proprietà, rosa e allenatore e nelle ultime due uscite sembra aver trovato la giusta quadra. Dall’arrivo in panchina di mister Piero Braglia ha raccolto un pareggio interno contro il Gubbio e una sconfitta con rimpianti contro l’Ascoli. Per i toscani la strada verso la salvezza è ancora in salita, hanno sette punti in meno della Sambenedettese penultima, ma l’arrivo di Braglia ha ridato fiducia all’ambiente. La squadra è più arrembante ed è migliorata anche a livello fisico. Contro il Gubbio ha dominato, chiudendo la gara con oltre il 60% di possesso palla; contro l’Ascoli ha tenuto botta, sbagliando il rigore del possibile 2 a 3 a sette minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

