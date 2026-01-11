Nicola, alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese, ha sottolineato l’importanza della partita e gli obiettivi della squadra. In conferenza stampa, il tecnico ha evidenziato le aree di miglioramento e le priorità per la crescita del gruppo. La partita rappresenta un’occasione per consolidare il lavoro e affrontare con determinazione la trasferta di Torino.

Nicola alla vigilia di Juve Cremonese ha presentato in conferenza stampa parlando della delicata trasferta di Torino. Cosa ha detto. Giornata di vigilia in casa Cremonese. Davide Nicola in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta di Torino contro la Juventus. Le sue parole. PARTITA CONTRO LA JUVENTUS – « Loro sono più convinti e hanno imparato a stare in campo in diversi modi. Sono certo che davanti al proprio pubblico proveranno a dare il massimo e noi lavoreremo per creargli qualche fastidio ». FORMAZIONE – « Difficilmente manteniamo gli stessi giocatori. In alcuni reparti le scelte sono limitate come a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nicola alla vigilia di Juve Cremonese: «A Torino per fare una cosa. Ecco dove deve crescere la squadra»

