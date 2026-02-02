Pistola in mano e a volto coperto rapinano le Poste di Gargagnago | indagano i carabinieri

Questa mattina, in Valpolicella, due uomini armati sono entrati nelle Poste di Gargagnago, coperti e con il volto nascosto. Hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare. I carabinieri sono già sul posto e stanno cercando di rintracciarli. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta.

Due uomini sono entrati nell'ufficio postale situato in Valpolicella nella mattinata di lunedì e si sono fatti consegnare il denaro dall'unica impiegata presente, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce Momenti di paura in Valpolicella nella mattinata di lunedì 2 febbraio, per una rapina a mano armata all'ufficio postale di Gargagnago. Due uomini a volto coperto avrebbero fatto irruzione poco dopo l'apertura dell'unico sportello presente in via Giare, nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e avrebbero minacciato l'impiegata presente con una pistola.🔗 Leggi su Veronasera.it

