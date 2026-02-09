Ue Vannacci via dai Patrioti | il generale passa al gruppo Misto

Da periodicodaily.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Vannacci lascia i Patrioti per l’Europa. L’europarlamentare, che era passato dalla Lega a creare il suo movimento, ha deciso di uscire ufficialmente dal gruppo dei Patrioti lo scorso 4 febbraio. Ora siede tra i rappresentanti del gruppo Misto, senza più legami con l’ex alleanza. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri politici nel Parlamento europeo.

(Adnkronos) – L'europarlamentare Roberto Vannacci, uscito dalla Lega dopo aver fondato 'Futuro Nazionale', non è più membro del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE) al Parlamento europeo dallo scorso 4 febbraio, e siede ora tra i rappresentanti del gruppo Misto. Ad annunciarlo è stata la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria. Tra le polemiche,.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Vannacci Patrioti

Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo

Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo.

Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Vannacci, il vicepremier Salvini: Con il generale al lavoro per il futuro

Video Vannacci, il vicepremier Salvini: Con il generale al lavoro per il futuro

Ultime notizie su Vannacci Patrioti

Argomenti discussi: Vannacci: Addio alla Lega, nasce Futuro Nazionale; Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci lascia la Lega ma non il seggio Ue: Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

ue vannacci via daiUe, Vannacci via dai Patrioti: il generale passa al gruppo MistoL'europarlamentare uscito dalla Lega non è più membro del dei PfE dal 4 febbraio scorso. Intanto alla Camera passano al gruppo misto gli ex del Carroccio Sasso e Ziello ... adnkronos.com

ue vannacci via daiDai tedeschi di AfD all’ultradestra dell’Est: la tela di Vannacci in EuropaAlternative für Deutschland e la galassia di partiti e movimenti politici che, accomunati dal filo putinismo, hanno aumentato raggio d’azione e consenso. Sono i contorni europei di Roberto Vannacci e. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.