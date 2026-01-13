Regione | due consiglieri di maggioranza sono pronti a entrare nel gruppo misto

Due consiglieri di maggioranza della Regione Liguria sono pronti a passare nel gruppo misto. La notizia si diffonde nei corridoi regionali a pochi giorni dalla nomina dei nuovi assessori annunciata dal presidente Marco Bucci, che terrà una conferenza stampa venerdì 16 gennaio. La situazione politica si evolve con questa possibile variazione di composizione nel Consiglio regionale.

Tensione nel centrodestra regionale, c'è la conferma: due consiglieri guardano al Gruppo Misto - Si tratta dei civici Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano, rispettivamente di Vince Liguria- primocanale.it