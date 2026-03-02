A Giugliano si sono svolti i campionati regionali di danza sportiva organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. Due giovani atleti sanniti hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, portando a casa il podio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ballerini provenienti dalla regione, con le gare che si sono svolte in un clima di grande entusiasmo.

Grande emozione a Giugliano dove si sono svolti i campionati regionali FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva). A salire sul gradino più alto del podio sono stati due giovanissimi atleti sanniti, Alexander Di Rubbo e Barbara Sorice che si sono classificati al primo posto della competizione più importante della Campania. Alla loro prima gara federale, Alexander e Barbara hanno conquistato il titolo grazie a impegno, passione e una straordinaria dedizione alla danza sportiva. Fondamentale il lavoro della loro maestra, Ekaterina Shitova, responsabile e tecnico federale che segue i corsi di danze latino americane presso l’Accademia Latina di Maurizio Follo, con sede a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campionati Regionali, Danza Sportiva: due piccoli campioni sanniti sul gradino più alto del podio

Snowboard: in Coppa del Mondo Maurizio Bormolini torna subito sul gradino più alto del podioIl campione livignasco, infatti, martedì sera si è imposto nello slalom parallero di Bad Gastein in Austria battendo in finale il bulgaro Krashniak.

Milano Cortina, ghiaccio d’Oro: l’Italia demolisce gli USA e sale sul gradino più alto del podioMilano Cortina, Davide Ghiotto e compagni dominano la finale olimpica contro gli americani Il ghiaccio italiano torna a brillare del… Il ghiaccio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campionati Regionali.

Temi più discussi: Riccione si conferma la casa della danza sportiva italiana: si chiudono al Playhall gli Assoluti 2026 con un pubblico da grandi occasioni; Andrea La Rocca e Gaia Giordano campioni regionali di Basilicata nei balli latini di coppia | Basilicata; Polisportiva Riccione: ai Campionati Regionali Master di Nuoto ricco bottino di medaglie; ASD Sensazione di Movimento, doppio oro per Maria Luisa Casasanta alla Khamsa Cup.

Campionato Fidesm: trionfo per la Clary Dance, pioggia di titoli regionali tra giovani e seniorDomenica 1 Marzo 2026 si è disputato a Catania il Campionato Regionale della Federazione Italiana Danza sportiva (Fidesm). Gli atleti dell’ asd CLARY DANCE hanno conquistato, con talento e impegno, il ... siracusanews.it

Danza, primo posto nei Latini per i sanniti Alexander e BarbaraGrande emozione ieri, 1 marzo 2026, a Giugliano in Campania, dove si sono svolti i campionati regionali FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva). A salire sul gradino più alto del podio sono stati ... tvsette.net

+++ CAMPIONATI REGIONALI INDOOR, GRANDISSIME PRESTAZIONI DEGLI ATLETI DELLA PATRIA CARPI +++ Tanta la soddisfazione per i tecnici Lorenzini, Burani e Coppi per gli ottimi risultati ottenuti da parte degli atleti della Patria nella pista di Parma. - facebook.com facebook