A giugno 2023, i carabinieri hanno arrestato un uomo e suo figlio a Pago Vallo Lauro con l’accusa di aver detenuto cocaina destinata allo spaccio. Nei mesi successivi, è stata emessa una sentenza nei loro confronti, confermando le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini avevano preso il via a seguito dell’arresto effettuato nel territorio locale.

Assolto il giovane di Pago Vallo Lauro accusato di spaccio di cocaina: il tribunale gli riconosce l'estraneità ai fatti. Condannato invece il padre a 4 anni e 8 mesi A giugno del 2023, i carabinieri arrestarono a Pago Vallo Lauro un uomo e suo figlio. L'accusa era la stessa per entrambi: detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Parte dell'attività, secondo la Procura, si svolgeva all'interno di un circolo ricreativo gestito dal padre, nel centro del paese. I due scelsero strade processuali diverse. Il padre optò per il rito abbreviato e fu condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione. Il figlio decise invece di affrontare il dibattimento ordinario, assistito dagli avvocati Francescantonio Maffettone e Umberto Nappi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Droga nel circolo di famiglia: emessa le sentenza per padre e figlio

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