Omicidio di Nada Cella emessa la sentenza a tre decenni dal delitto

A distanza di oltre 27 anni dall’omicidio di Nada Cella, segretaria di Chiavari, è stata emessa la sentenza. Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione per l’omicidio avvenuto nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. La sentenza chiude un'importante fase di un procedimento giudiziario che ha avuto sviluppi nel corso degli anni.

È stata emessa la sentenza per l' omicidio di Nada Cella, segretaria di Chiavari uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava: Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per il delitto. A Soracco è stata invece inflitta una pena di due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere – ex insegnante che subito dopo il delitto si trasferì a Boves (Cuneo) – e quattro anni per il commercialista. Il caso è stato riaperto nel 2021. Come stabilito dal processo, Cella è stata uccisa dal Cecere che, invaghita del commercialista, avrebbe visto in lei una potenziale rivale, anche per il posto di lavoro.

