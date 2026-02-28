Durante un controllo stradale a Colleferro, le forze dell'ordine hanno scoperto un arsenale e sostanze stupefacenti. Un padre e un figlio sono stati denunciati per il possesso di armi e droga di provenienza familiare. L’operazione si è estesa oltre il semplice controllo, concentrandosi sul contrasto allo spaccio e al traffico illecito di armi.

I sospetti hanno fatto scattare la perquisizione personale e veicolare, condotta con il supporto fondamentale dell'unità cinofila Un controllo stradale si è trasformato in una più ampia operazione di contrasto allo spaccio e al possesso illegale di armi. Nelle scorse ore, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Colleferro hanno denunciato a piede libero due persone, padre e figlio conviventi, al termine di un'articolata attività di perquisizione. L'operazione ha preso il via tra le vie del centro, quando una pattuglia ha intercettato un'autovettura che procedeva con manovre spericolate, mettendo a rischio la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Colleferro. Cocaina, hashish, marijuana e pistole a salve senza tappo rosso. Padre e figlio denunciati dalla Polizia di StatoCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Colleferro hanno portato a...

Trasforma i domiciliari in un 'bunker', in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e drogaDoveva trovarsi agli arresti domiciliari per scontare la sua pena e stare lontano dai guai, ma in realtà aveva trasformato la sua abitazione in una...

Tutti gli aggiornamenti su Colleferro.

Temi più discussi: Colleferro – Droga e armi in casa: denunciati padre e figlio; Colleferro, droga e armi di famiglia. Denunciati padre e figlio trovati con un arsenale e dello stupefacente; Colleferro, Droga e armi in casa: denunciati padre e figlio; Colleferro, droga e armi in casa: denunciati padre e figlio dopo un controllo in centro.

Droga e armi in casa: denunciati padre e figlioLa Polizia di Stato di Colleferro ha notato, nel corso di un servizio di controllo, un’auto che procedeva in maniera spericolata tra le strette strade del centro. Dopo aver intimato l’alt al conducent ... ciociariaoggi.it

Droga, spaccio e armi: scattate le manette per due 24enniAvevano messo in piedi un’attività di smercio di stupefacenti che coinvolgeva anche la prima cintura, da Orbassano a Piossasco ... torinoggi.it

CPI COLLEFERRO cerca 1 FACCHINO ID: P213S05 INDISPENSABILE Patente B e veicolo personale https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-lavoro/12289 INSTAGRAM: Link in bio, Offerte di lavoro, cerca ID OFFERTA Sede di lavoro: VAL - facebook.com facebook