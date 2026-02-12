Caltagirone | droga e cellulari nel carcere tre arresti tra complici e fuga sventata Allarme sicurezza penitenziaria

Caltagirone, sventato traffico di droga e cellulari in carcere: tre arresti e l'allarme sicurezza penitenziaria. Un'operazione della Polizia Penitenziaria ha permesso di sventare un tentativo di introduzione di droga e telefoni cellulari nel carcere di Caltagirone, in Sicilia, giovedì 12 febbraio 2026. Tre persone sono state arrestate in seguito all'intervento, che evidenzia le continue sfide legate alla sicurezza negli istituti penitenziari italiani e la necessità di risorse adeguate per garantire la legalità. L'irruzione e il recupero del materiale illecito. Intorno alle ore 14:00 di giovedì, gli agenti in servizio presso il carcere di Caltagirone hanno notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, un individuo mentre lanciava diversi pacchetti oltre le recinzioni esterne della struttura.

