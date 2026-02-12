Polizia penitenziaria sventa lancio di droga e cellulari nel carcere di Caltagirone tre arresti

La polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di introdurre droga e cellulari nel carcere di Caltagirone. Tre persone sono state arrestate e il materiale illecito è stato sequestrato. L’operazione ha evitato che i detenuti ottenessero sostanze e dispositivi proibiti, bloccando così un possibile flusso di traffico interno.

L'operazione ha portato al sequestro di stupefacenti e smartphone. Il sindacato: "Personale eroico, ma servono rinforzi urgenti" Arrestate tre persone presso l'istituto penitenziario di Caltagirone e sequestrato materiale illecito destinato ai detenuti. E' quanto accaduto ieri intorno alle ore 14:00, quando il personale in servizio, attraverso i sistemi di videosorveglianza, ha individuato un uomo all'interno delle mura che era intento a lanciare diversi involucri oltre le recinzioni di sicurezza della struttura. Gli agenti sono subito intervenuti bloccando il responsabile e scovando un secondo complice che tentava di nascondersi.

