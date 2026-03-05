Avellino tragedia in campagna | 67enne trovato morto nel suo terreno

Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nel suo terreno agricolo a Contrada Pignatella, ad Avellino. La scoperta è stata fatta da qualcuno che si trovava sul posto, mentre l’uomo lavorava abitualmente nei campi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un uomo di 67 anni è stato rinvenuto privo di vita nel fondo agricolo di Contrada Pignatella, ad Avellino, dove era solito recarsi per coltivare la terra. Il corpo è stato scoperto nel terreno che l'uomo lavorava abitualmente.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale per i primi accertamenti. Le cause del decesso restano al momento senza risposta.La salma è stata posta sotto sequestro giudiziario per consentire gli approfondimenti necessari a stabilire cosa sia accaduto: una misura che gli inquirenti adottano quando le circostanze di una morte non sono immediatamente riconducibili a cause naturali accertate. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Un 67enne trovato morto nel terreno: salma sequestrataTempo di lettura: < 1 minutoTragedia in via Pignatella Avellino: 67enne trovato morto nel terreno che coltivava Tragedia in località Pignatella, dove...

Tragedia in NFL, Rondale Moore dei Minnesota Vikings trovato morto nel suo appartamento: aveva 25 anniLutto nel mondo della NFL, è morto a 25 anni Rondale Moore: il giocatore dei Minnesota Vikings è stato trovato sabato notte dalla polizia di New...

Una selezione di notizie su Avellino tragedia in campagna 67enne....

Discussioni sull' argomento Avellino, il Comune presenta la terza edizione della campagna Occhio alla truffa; Tragedia in campagna, 70enne muore schiacciato dall'albero che stava tagliando; Giustizia, Fratelli d’Italia lancia il tour dei territori in Irpinia; Referendum giustizia, Fruncillo (FdI): Chiediamo un voto consapevole e non per appartenenza.

Tragedia in via Pignatella Avellino: 67enne trovato morto nel terreno che coltivavaTragedia nella zona di via Pignatella, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nel terreno in cui era solito lavorare. Il corpo è stato rinvenuto proprio nel fondo agricolo dove [...] ... irpiniaoggi.it

Grazie Avellino! Ed agli amici del gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle che hanno organizzato una serata indimenticabile! - facebook.com facebook