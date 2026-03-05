Un 67enne trovato morto nel terreno | salma sequestrata

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nel terreno che coltivava in via Pignatella ad Avellino. La salma è stata sequestrata dalle autorità per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto al momento del loro arrivo. La zona è stata messa sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi delle indagini.

Tragedia in località Pignatella, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nel terreno in cui era solito lavorare. Il corpo è stato rinvenuto proprio nel fondo agricolo dove l'uomo si recava abitualmente per coltivare la sua terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale per i primi accertamenti. Al momento le cause del decesso non sono ancora chiare. Per questo motivo la salma è stata posta sotto sequestro, così da consentire tutti gli accertamenti necessari a stabilire cosa sia accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell'accaduto e capire se si sia trattato di un malore improvviso o di altre circostanze.

