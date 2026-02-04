Ter Stegen fuori per infortunio | lesione al tendine d' Achille

Il Girona perde il suo portiere, Marc-André ter Stegen, per un infortunio grave. Durante la partita contro il Real Oviedo, il portiere ha subito una lesione al tendine d’Achille. Ora si temono settimane di stop e un lungo recupero. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite importanti.

Una tegola pesante grava sul Girona e sulla carriera di Marc-André ter Stegen: durante la recente sfida di campionato contro il Real Oviedo, il portiere tedesco ha riportato una lesione al tendine d’Achille sinistro. L’estremo difensore, arrivato in prestito dal Barcellona per rilanciarsi, è al centro di una situazione che potrebbe incidere sensibilmente sui suoi prossimi mesi di attività. Il club catalano ha aggiornato la situazione con chiarezza, focalizzandosi sull’operazione necessaria e sull’incertezza relativa ai tempi di recupero. Nel corso della partita contro il Real Oviedo, ter Stegen ha riportato una lesione al tendine d’Achille sinistro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

