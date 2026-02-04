Il Girona perde il suo portiere, Marc-André ter Stegen, per un infortunio grave. Durante la partita contro il Real Oviedo, il portiere ha subito una lesione al tendine d’Achille. Ora si temono settimane di stop e un lungo recupero. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite importanti.

Una tegola pesante grava sul Girona e sulla carriera di Marc-André ter Stegen: durante la recente sfida di campionato contro il Real Oviedo, il portiere tedesco ha riportato una lesione al tendine d’Achille sinistro. L’estremo difensore, arrivato in prestito dal Barcellona per rilanciarsi, è al centro di una situazione che potrebbe incidere sensibilmente sui suoi prossimi mesi di attività. Il club catalano ha aggiornato la situazione con chiarezza, focalizzandosi sull’operazione necessaria e sull’incertezza relativa ai tempi di recupero. Nel corso della partita contro il Real Oviedo, ter Stegen ha riportato una lesione al tendine d’Achille sinistro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ter Stegen fuori per infortunio: lesione al tendine d'Achille

Approfondimenti su Marc André ter Stegen

Il portiere del Girona, Ter Stegen, si è infortunato durante una partita e ha riportato una lesione al tendine d’Achille.

Neres ha subito una lesione al tendine d’Achille durante la partita contro il Parma, con un possibile intervento e un periodo di inattività di circa due mesi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Marc André ter Stegen

Argomenti discussi: Svolta nel drammatico infortunio di Marc-André ter Stegen? Il Barcellona sembra rifiutare il suo ritorno; Girona, che guaio! Nuovo infortunio per Ter Stegen, si teme un lungo stop; Girona valuta l'infortunio di Ter Stegen: secondo indiscrezioni potrebbe interrompersi il prestito dal Barça; Il colosso europeo farà sforzi concreti per trasferire Ter Stegen.

Infortunio Ter Stegen, che tegola per il Girone: c’è lesione al tendine d’Achille! La nota del clubInfortunio Ter Stegen, che tegola per il Girone: c’è lesione al tendine d’Achille! La nota del club spagnolo e i tempi di recupero Tegola pesantissima per il Girona e per la carriera di Marc-André ter ... calcionews24.com

Ter Stegen dovrà operarsi al tende d'Achille: nuovo stop e Mondiale a rischioPochi giorni dopo il suo arrivo in prestito al Girona, Marc-André ter Stegen è già costretto a fermarsi ai box. Il portiere tedesco,. tuttomercatoweb.com

#TerStegen, lesione del tendine d’Achille. La nota del #Girona x.com

Fatan Marc-André ter Stegen na buga Gasar Cin Kofin Duniya na fuskantar babbar barazana, bayan da ya ji raunin hamstring wanda ake sa ran zai hana shi buga wasa na tsawon lokaci, kamar yadda majiyoyi suka tabbatar wa ESPN. Ba a kawar da yiwuwar - facebook.com facebook