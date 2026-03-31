Dove vedere in tv Perugia-Guaguas Las Palmas Champions League volley 2026 | orario programma streaming
Mercoledì 1° aprile alle ore 20.30 si disputerà la partita tra Perugia e Guaguas Las Palmas, valida come ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La gara si svolgerà in Italia e sarà visibile in televisione e in streaming, con orari e programmi ancora da confermare.
Mercoledì 1° aprile (ore 20.30) si giocherà Perugia-Guaguas Las Palmas, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. I Block Devils hanno avuto la meglio per 3-2 nel confronto d’andata disputato la scorsa settimana alle Canarie: dopo essersi issati sul 2-0, i Campioni d’Europa hanno subito la rimonta da parte dei sorprendenti spagnoli e sono stati trascinati al tie-break, dove sono riusciti a riemergere e a chiudere i conti in proprio favore. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetto saranno abbracciati dal proprio pubblico del PalaBarton e puntano a conquistare la qualificazione alla Final Four della massima... 🔗 Leggi su Oasport.it
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