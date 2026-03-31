Dove vedere in tv Perugia-Guaguas Las Palmas Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Mercoledì 1° aprile alle ore 20.30 si disputerà la partita tra Perugia e Guaguas Las Palmas, valida come ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La gara si svolgerà in Italia e sarà visibile in televisione e in streaming, con orari e programmi ancora da confermare.