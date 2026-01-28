Perugia-Guaguas Las Palmas oggi Champions League volley 2026 | orario canale streaming

Oggi al Pala Barton Energy di Perugia va in scena una partita importante tra Sir Susa Scai Perugia e Guaguas Las Palmas. La squadra italiana cerca di consolidare la posizione nel Girone C di Champions League, mentre gli spagnoli puntano a restare agganciati alla corsa qualificazione. La sfida si preannuncia intensa e piena di emozioni, con i tifosi già in fermento.

Al Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ritrova il Guaguas Las Palmas nella quarta giornata del Girone C di Champions League, in una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Perugia arriva da un periodo di continuità impressionante, Las Palmas con la necessità di dimostrare che il divario visto all’andata non racconta tutta la storia. Il precedente è ancora fresco: successo perugino 3-2 alle Canarie, in una gara lunga, dispendiosa e mai davvero scontata, che ha mostrato la capacità della Sir di tenere alta la qualità anche nei momenti di massima pressione. Da allora, il percorso dei bianconeri è proseguito senza sbavature: primo posto in SuperLega, vetta solitaria davanti a Verona e Trento, e due vittorie europee nette contro Praga e Berlino che hanno rafforzato la leadership nel girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026.

