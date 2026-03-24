Guaguas Las Palmas-Perugia oggi in tv Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Oggi martedì 24 marzo (ore 20.00) si gioca Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi, i Campioni d’Europa di rimettono in gioco nella massima competizione continentale e saranno impegnati in un turno a eliminazione diretta che mette in palio la qualificazione alla Final Four, che si disputeranno a Torino nel mese di maggio. LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 I Block Devils affronteranno la grande rivelazione spagnola, formazione che ha stupito nell’arco del torneo e che è entrata tra le migliori otto compagini d’Europa in maniera inattesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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