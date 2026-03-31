A Verona, la colomba pasquale artigianale si presenta con un impasto simile a quello della fugassa o veneziana. Si racconta che un dolce lievitato di questo tipo fosse già presente nei forni locali nel XIX secolo, diventando così un simbolo della Pasqua. Diverse pasticcerie della città producono questa specialità, offrendo varianti che rispettano le tecniche tradizionali.

La Colomba pasquale di Verona è un dolce con un impasto molto simile a quello della Fugassa o Veneziana, si sostiene che un dolce lievitato come quello che è ormai un simbolo della Pasqua ovunque fosse comune nei forni veronesi già nell’Ottocento. La ricetta originale veronese vuole un impasto ricco e profumato dal burro di cacao. Ecco alcuni indirizzi per trovare le Colombe più buone made in Verona. Nei dolci artigianali mescolano un pizzico di gusto personale e il lievito madre a ingredienti di qualità, ed ecco una colomba che sorprende per bontà. Si trova Classica, e sono i sapori semplici che si rivelano i più straordinari. Dal bouquet aromatico e la nota agrumata, è la perfezione per chi cerca il gusto tradizionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Dove trovare la migliore colomba artigianale di Verona

Articoli correlati

Concorso per la migliore colomba artigianale: scelti i finalistiL’evento culminante si svolgerà mercoledì (18 marzo) al Caffè Paszkowski di Firenze quando i prodotti saranno sottoposti alla giuria tecnica FIRENZE...

Migliore birra artigianale dell'anno, Verona sul podio con 3 birrificiIl Veneto si conferma una delle regioni leader nel panorama brassicolo nazionale, chiudendo la XXI edizione di "Birra dell’Anno" con un bottino di...

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Migliori Colombe per Pasqua sotto i 30 euro; La mappa coi migliori street food di Milano aggiornata al 2026; Valsa, è ora di trovare la versione migliore; A 3 ore da Milano, Laax in Svizzera è la capitale del freestyle con impianti smart.

White-winged snowfinch in Verona, Italy - facebook.com facebook

Incendio in appartamento a Verona, intossicati 4 bambini e la madre. Fiamme da una lavastoviglie, subito spente dai vigili del fuoco #ANSA x.com