Concorso per la migliore colomba artigianale | scelti i finalisti

Sono stati annunciati i finalisti della seconda edizione del concorso dedicato alla migliore colomba artigianale a Firenze. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse zone, che hanno presentato le loro creazioni fatte a mano. La giuria ha selezionato le migliori tra le tante proposte, che ora si preparano alla fase finale della competizione.

L’evento culminante si svolgerà mercoledì (18 marzo) al Caffè Paszkowski di Firenze quando i prodotti saranno sottoposti alla giuria tecnica FIRENZE – Concorso per la migliore colomba artigianale: annunciati i finalisti della seconda edizione. Entra così nel vivo la seconda edizione di Bona – Concorso Colomba Artigianale, il premio professionale promosso da Carra Distribuzione Spa dedicato ai pasticceri della Toscana. Dopo una prima fase di selezione volta a valutare la tecnica e la sensibilità dei maestri lievitisti nella realizzazione di colombe artigianali classiche e creative, sono stati ufficializzati i nomi dei crofessionisti che si contenderanno il titolo di migliore della Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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