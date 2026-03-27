Quando si gioca Bosnia-Italia nella finale playoff per i Mondiali data e orario della partita

L’Italia si appresta a giocare la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, affrontando la Bosnia in trasferta. La sfida si terrà martedì 31 marzo, con calcio d’inizio programmato per un orario ancora non annunciato. La partita rappresenta l’ultima occasione per la nazionale di Gennaro Gattuso di ottenere il pass per il torneo mondiale.

L'Italia si è qualificata per la finale dei playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso si giocherà la qualificazione martedì 31 marzo in casa della Bosnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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