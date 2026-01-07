Neve e alberi caduti nelle ultime dodici ore sono 140 gli interventi dei vigili del fuoco

Nelle ultime dodici ore, i vigili del fuoco hanno effettuato 140 interventi per neve e alberi caduti. Le operazioni hanno riguardato la rimozione di piante e rami pericolanti, l’assistenza a veicoli bloccati e il trasporto di bombole di ossigeno in zone difficili da raggiungere. Questi interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e il pronto accesso alle aree colpite dalle condizioni meteorologiche avverse.

