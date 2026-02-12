Messina maltempo e vento forte | alberi crollati danni e scuole chiuse per sicurezza Interventi dei vigili del fuoco

Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni. Alberi sono caduti in diverse zone della città, alcune scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le aree più colpite. La situazione resta difficile e si attendono aggiornamenti.

Messina Sotto la Tempesta: Alberi Crollano, Scuole Chiuse e un Territorio Fragile. Messina è stata colpita da forti venti giovedì 12 febbraio 2026, causando danni in diverse zone della città. Un albero è crollato su un’auto a Zafferia, mentre altri sono caduti vicino al terminal degli aliscafi e un cancello è stato danneggiato all’ufficio postale di Pistunina, colpendo un veicolo parcheggiato. Il sindaco ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e parchi per la giornata di domani a causa del persistere delle condizioni meteorologiche avverse. La Forza del Vento e i Primi Interventi. La giornata di giovedì ha visto la città messinese confrontarsi con raffiche di vento che hanno progressivamente peggiorato le condizioni atmosferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

