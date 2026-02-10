Doppio furto sventato a Voghera | ruba taglierino e tronchese con cui trancia dispositivo anti-taccheggio delle scarpe nuove

Due uomini hanno tentato di rubare in un supermercato di Voghera, ma sono stati fermati prima di riuscirci. Uno di loro ha preso un tronchese e un taglierino dal reparto ferramenta, poi si è spostato tra le scarpe, cercando di tranciare il dispositivo antitaccheggio che aveva nascosto nel giubbotto. La scena è stata notata da alcuni dipendenti, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno arrestato i due uomini prima che potessero portare a termine il furto.

Voghera (Pavia), 10 febbraio 2026 - Prima dal reparto ferramenta ha preso un tronchese e un taglierino, poi si è spostato nell'altro reparto delle calzature, nello stesso supermercato, usando gli arnesi da scasso per rimuovere il dispositivo antitaccheggio da scarpe che ha nascosto nel giubbotto. Ma appena ha varcato l'uscita è stato bloccato dai poliziotti, chiamati dal personale della vigilanza privata che aveva notato i suoi movimenti sospetti. L'uomo, 50enne italiano senza fissa dimora, è stato denunciato, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato. L'intervento della squadra Volante del Commissariato di Voghera della polizia di Stato ha sventato così il furto con destrezza tentato all'interno di un supermercato a Voghera.

