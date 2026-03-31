Dopo il restyling un regolamento per bar e locali

Dopo un intervento di rinnovamento, è stato approvato un nuovo regolamento che riguarda bar e locali pubblici. La riqualificazione urbana del centro storico di Arese si combina con questa normativa, che mira a regolamentare le attività commerciali. La riapertura dei locali nel centro è prevista a breve, con le nuove disposizioni che entreranno in vigore contestualmente.

Riqualificazione urbana del centro storico di Arese, ma non solo. In vista della riapertura dei via Caduti, sulla quale si affacciano molte attività commerciali, il consiglio comunale ha approvato il Regolamento attività commerciali Centro storico, un documento strategico che ridisegna il rapporto tra attività commerciali, arredo urbano e tutela del patrimonio artistico-storico. "Con questo provvedimento, vogliamo promuovere una “nuova visione di città” che coniughi lo sviluppo economico e il cuore storico architettonico della nostra città. Il progetto di rigenerazione urbana che si concluderà tra qualche mese ci restituirà uno spazio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo il restyling un regolamento per bar e locali Articoli correlati Comunicato Stampa: CRV - Eletti i componenti di Giunta per il regolamento e Consiglio autonomie localiLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Rottamazione tributi locali, Confcommercio sollecita il Comune: "Serve il regolamento per renderla operativa"La delegazione comunale di Confcommercio Agrigento accoglie con favore il via libera del Consiglio comunale alla delibera sulla definizione agevolata... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Manutenzioni: al via il restyling dell'area gioco dei giardini Piccardo di Voltri; Dopo il restyling un regolamento per bar e locali; Caffè Gilli riapre dopo il restyling, tra memoria storica e comfort contemporaneo; Ferrara, riapre la Coop Doro: supermercato rinnovato dopo il restyling. Dopo il restyling un regolamento per bar e localiRiqualificazione urbana del centro storico di Arese, ma non solo. In vista della riapertura dei via Caduti, sulla ... ilgiorno.it Dopo i danni causati dal ciclone di gennaio, la Regione avvia i primi interventi di ripascimento lungo lo Ionio reggino, a partire da Grecanica e Locride. Nel piano illustrato da Occhiuto, centrale il recupero dei sedimenti provenienti da porti e fiumare - facebook.com facebook Il Brent vola a 115,49 dollari dopo attacco Iran a petroliera x.com