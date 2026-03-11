Rottamazione tributi locali Confcommercio sollecita il Comune | Serve il regolamento per renderla operativa

La delegazione comunale di Confcommercio Agrigento ha espresso soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera sulla definizione agevolata dei tributi locali, tra cui Imu, Tari e Tosap. Confcommercio sollecita ora l’adozione di un regolamento che renda effettivamente operativa la rottamazione dei tributi. La richiesta viene avanzata per facilitare le procedure e garantire l’applicazione delle agevolazioni.

La delegazione comunale di Confcommercio Agrigento accoglie con favore il via libera del Consiglio comunale alla delibera sulla definizione agevolata dei tributi locali, che riguarda Imu, Tari e Tosap. Un provvedimento atteso che punta a consentire a famiglie e imprese di regolarizzare le proprie.