Comunicato Stampa | CRV - Eletti i componenti di Giunta per il regolamento e Consiglio autonomie locali

Il Consiglio regionale del Veneto ha scelto i nuovi membri della Giunta per il regolamento e il Consiglio delle autonomie locali. Durante la riunione, sono stati eletti i rappresentanti che si occuperanno di queste aree per i prossimi mesi. La seduta si è svolta senza intoppi, e ora si attendono i primi provvedimenti ufficiali da parte dei nuovi componenti.

