Comunicato Stampa | CRV - Eletti i componenti di Giunta per il regolamento e Consiglio autonomie locali
Il Consiglio regionale del Veneto ha scelto i nuovi membri della Giunta per il regolamento e il Consiglio delle autonomie locali. Durante la riunione, sono stati eletti i rappresentanti che si occuperanno di queste aree per i prossimi mesi. La seduta si è svolta senza intoppi, e ora si attendono i primi provvedimenti ufficiali da parte dei nuovi componenti.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su CRV Giunta
Comunicato Stampa: CRV - Presidente del Consiglio regionale Zaia: “Buon lavoro a Forcolin e Maltauro"
Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato questa mattina le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l’inizio delle attività di approfondimento e analisi delle questioni regionali.
Ultime notizie su CRV Giunta
Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanentiConsiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti. Eletti Presidenti, Vicepresidenti e Segretari (Arv) Venezia, 12 gennaio 2026 Nella mattinata di oggi, si sono insediate ... gazzettadiparma.it
Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto designa due componenti di comitati scientifici musealiHome Press Release Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto designa due componenti di comitati scientifici museali Condividi: Ansa 07 ottobre 2025 a a a ... iltempo.it
Dopo la puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset, l'azienda diffonde un comunicato stampa duro: «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento» x.com
Comunicato stampa dei consiglieri comunali del Partito Democratico - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.