Sanremo Bambole di Pezza | Siamo al Festival per un regolamento karmico L’intervista

Si intitola Resta con me il brano con cui le Bambole di Pezza esordiranno al Festival di Sanremo. Carlo Conti per sopperire alla drammatica mancanza di rock della scorsa edizione decide di pescare dall’underground, circuito in cui le Bambole di Pezza sono un’istituzione. Morgana (chitarra solista), Cloe (voce), Dani (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori) infatti sono oltre vent’anni che portano avanti il loro concetto di rock vecchia maniera, con la verve della lotta femminista che non scende a compromessi, un progetto unico e di fondamentale importanza. Un’energia che sarà molto interessante capire in che modo si manifesterà sul palco del Teatro Ariston e l’effetto che farà.🔗 Leggi su Open.online

Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne.

Le Bambole di Pezza annunciano di essere pronte a partecipare a Sanremo 2026, affermando di essere la prima girl band nella storia del Festival.

L'intervista alle Bambole di pezza - Festival di Sanremo 2026

