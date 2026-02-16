Sanremo Bambole di Pezza | Siamo al Festival per un regolamento karmico L’intervista
Le Bambole di Pezza arrivano a Sanremo perché Carlo Conti ha scelto il loro brano, “Resta con me”, per riempire il vuoto di rock della scorsa edizione. La band, nota nell’underground, si prepara a salire sul palco con un pezzo che, secondo loro, rappresenta un “regolamento karmico” per il festival. La loro presenza dimostra come il festival stia aprendo le porte anche a generi meno commerciali, portando in scena un sound più autentico e radicale.
Si intitola Resta con me il brano con cui le Bambole di Pezza esordiranno al Festival di Sanremo. Carlo Conti per sopperire alla drammatica mancanza di rock della scorsa edizione decide di pescare dall’underground, circuito in cui le Bambole di Pezza sono un’istituzione. Morgana (chitarra solista), Cloe (voce), Dani (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori) infatti sono oltre vent’anni che portano avanti il loro concetto di rock vecchia maniera, con la verve della lotta femminista che non scende a compromessi, un progetto unico e di fondamentale importanza. Un’energia che sarà molto interessante capire in che modo si manifesterà sul palco del Teatro Ariston e l’effetto che farà.🔗 Leggi su Open.online
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»
Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne.
Le Bambole di Pezza in vista di Sanremo 2026: «Orgogliose di essere la prima girl band al Festival»
Le Bambole di Pezza annunciano di essere pronte a partecipare a Sanremo 2026, affermando di essere la prima girl band nella storia del Festival.
L'intervista alle Bambole di pezza - Festival di Sanremo 2026
Bambole di Pezza al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me: È un inno all’unione contro l’odio. All’Eurovision porteremmo un messaggio contro la guerraAl Festival di Sanremo 2026 sbarcano per la prima volta in gara le Bambole di Pezza con il brano dal titolo Resta con me ... superguidatv.it
Sanremo, Bambole di Pezza: «Siamo al Festival per un regolamento karmico». L’intervistaLa rock band tutta al femminile è stata fondata nei primi anni del 2000 ed è un'istituzione del circuito underground ... open.online
Sono i numeri a raccontarci dell'unicità delle Bambole di Pezza, band al femminile che arriva a Sanremo con una storia che affonda le radici nella scena alternativa punk rock degli anni Zero, furgone e centri sociali, attivismo alla riot grrrls americane.
