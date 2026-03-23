Tocca a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, l’analisi della sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia. “Sarei un po’ presuntuoso se dicessi che non abbiamo sbagliato niente nel momento in cui abbiamo perso. È normale che qualche errore sia stato fatto”. Analisi che Donzelli rimanda a un secondo momento di analisi. “La riforma della giustizia era politica – aggiunge parlando con i cronisti – quindi chiaramente è stato un voto su un tema politico. Un effetto guerra? Sicuramente c’è stato, ma non c’entra il rapporto tra Meloni e Trump. Premierato e legge elettorale? Per noi non sono collegati a questa sconfitta” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Donzelli: “È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura”

Articoli correlati

La profezia del Mago Otelma su Giorgia Meloni: Arriverà alla fine della legislatura?Il Divino Otelma, al secolo Marco Amleto Belelli, torna a far parlare di sé con una previsione politica su Giorgia Meloni.

La Russa: “Il governo è già in campo sul referendum”. Donzelli: “Non politicizzeremo il voto”Al termine della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia il presidente del Senato, Ignazio la Russa, alla domanda se Giorgia Meloni debba ‘scendere...

Referendum giustizia, Cazzullo: Non ho capito perché Meloni si è infilata in questo ...

Una raccolta di contenuti su Referendum Donzelli È stato anche un...

Temi più discussi: Per sempre sì, da Sanremo a jingle dell'evento per il referendum organizzato da Fratelli d'Italia - Video; Referendum, Donzelli a Lucca: Votare no per dispetto alla Meloni? Non mi sembra intelligente...; Referendum, Meloni ospite del podcast di Fedez; Donzelli fa fronte compatto sul Sì al referendum: Non è un voto su Meloni.

Referendum, vince il No: è al 53,7%. Schlein: «Abbiamo fermato una riforma sbagliata». Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico»Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... leggo.it

Referendum, vince il No: la prima battuta d'arresto di Meloni, lo spartiacque del centrosinistra verso le politiche 2027Punto primo, banale: vince il No, quindi vince tutto quel mondo che si oppone a Meloni e al centrodestra. Fino a qui, l'analisi del voto sarebbe fin troppo semplice. ilmattino.it

Non era difficile prevedere che, essendo diventato il voto sul referendum un voto politico, l’affluenza sarebbe cresciuta facebook

La dichiarazione del ministro #Nordio in merito al risultato del #referendum. x.com