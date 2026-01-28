Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter morta una donna | la vittima è Angela Varzaru

Una donna di 52 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto nel centro della città, davanti agli occhi di alcuni passanti. La vittima, Angela Varzaru, è stata travolta mentre attraversava la strada e non è riuscita a salvarsi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per lei non c’era più niente da fare. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ieri un camion ha travolto uno scooter guidato da una donna di 52 anni. La 52enne è morta sul colpo: si chiamava Angela Varzaru.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Angela Varzaru

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente a Montichiari, in provincia di Brescia, coinvolgendo un camion e provocando la morte di una donna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Angela Varzaru

Argomenti discussi: Investita da un camion a Londra, muore riminese di 39 anni; Ghedi, ciclista travolta da un camion: morta donna di 62 anni; Irene travolta e uccisa in bicicletta da un camion a Londra: aveva 39 anni; Irene Leardini travolta e uccisa da un camion a Londra: Era in bici, aveva 39 anni ed era nata a Rimini.

Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter, morta una donna: la vittima è Angela VarzaruSi chiamava Angela Varzaru, la donna di 52 anni che è morta nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, in un incidente stradale avvenuto a Bergamo, nel quartiere Celadina. È morta a pochi metri di ... fanpage.it

Angela Varzaru che amava il cinema e i libri: chi era la donna morta in moto alla Celadina travolta da un camionDi origine moldava, era in Italia con il marito dal 2008. La coppia ha un figlio che studia Fisica a Trieste ... bergamo.corriere.it

Si chiamava Angela Varzaru, aveva 52 anni, ed era originaria della Moldavia. Con il marito Iurie, abitava a un centinaio di metri dal luogo dell’incidente che le è costato la vita in via Borgo Palazzo: il terzo mortale negli ultimi due mesi in città . La donna lascia facebook