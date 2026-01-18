Michela e Anna nate premature | ce l' hanno fatta grazie alla terapia intensiva neonatale di Novara

Michela e Anna sono nate premature, con condizioni complesse che richiedevano cure specializzate. Una pesava solo 500 grammi, l'altra aveva una malformazione congenita. Grazie alla competenza e all'impegno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Novara, entrambe hanno superato le difficoltà e oggi possono guardare al futuro con speranza.

Una pesava solo 500 grammi, l'altra aveva una malformazione congenita, ma grazie alle cure del reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Novara ce l'ha fatta.Le storia di Michela e Anna (nomi di fantasia) arrivano dall'ospedale Maggiore. La piccola Michela, nata alla 24ª settimana di età.

