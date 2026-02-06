Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia Presentato il progetto al Santissima Annunziata

È stato presentato all’Ospedale Santissima Annunziata un nuovo progetto di musicoterapia rivolto ai neonati in terapia intensiva e in neonatologia. La dottoressa Ilaria Fico, musicoterapeuta perinatale, ha illustrato le modalità di intervento, che si inserisce in un percorso sostenuto dall’associazione Delfini & Neonati. L’iniziativa punta a migliorare il benessere dei piccoli ricoverati e coinvolge medici e famiglie.

Tarantini Time Quotidiano È stato presentato presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Neonatologia dell’Ospedale Santissima Annunziata il progetto “Musicoterapia in terapia intensiva neonatale e neonatologia”, a cura della dottoressa Ilaria Fico, musicoterapeuta perinatale, la cui realizzazione è sostenuta dall’associazione ionica Delfini & Neonati, da anni al fianco dell’Unità Operativa diretta dalla dottoressa Lucrezia De Cosmo. La nascita pretermine comporta spesso un distacco precoce della diade madre–figlio, un evento che può essere vissuto come profondamente traumatico sia dalla madre sia dal neonato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

