Don derubato mentre dorme Via le offerte

Una notte di paura si è verificata in una canonica, dove qualcuno ha svaligiato la casa del sacerdote e portato via le offerte lasciate dai fedeli. La rapina è avvenuta mentre il sacerdote dormiva, senza che fosse presente al momento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e fare luce sull'accaduto.

Notte di paura in canonica: svaligiata la casa di don Daniele Cabisto (nella foto) e rubate le offerte dei fedeli. Dormiva profondamente il sacerdote, ignaro che a pochi metri dal suo letto alcuni malviventi stessero mettendo a soqquadro la sua abitazione. Il grave episodio è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Corno Giovine quando una banda di ignoti, con estrema spregiudicatezza, si è introdotta nella casa parrocchiale situata nel cuore del paese. I malviventi hanno studiato il colpo nei dettagli e mentre il sacerdote riposava, hanno agito indisturbati, muovendosi con precisione chirurgica tra le stanze. L’irruzione è avvenuta forzando una delle porte d’accesso, scardinata con strumenti da scasso che hanno permesso ai criminali di penetrare senza attivare allarmi o destare sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Don derubato mentre dorme. Via le offerte Articoli correlati Piombino | Derubato del portafoglio mentre compra le sigarette al distributore automatico: individuato e denunciato un 28enneUn 28enne di origine nordafricana è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Piombino in quanto gravemente indiziato di... Aggredito mentre dorme nei magazzini abbandonati: giovane a CattinaraUn giovane richiedente asilo di nazionalità afghana è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di una... Raid dei ladri a casa del parroco. Via le offerte mentre celebra messa. Altro assalto in una farmaciaI ladri sono entrati mentre il parroco di Capiago Intimiano stava celebrando la messa. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)