Don derubato mentre dorme Via le offerte
Una notte di paura si è verificata in una canonica, dove qualcuno ha svaligiato la casa del sacerdote e portato via le offerte lasciate dai fedeli. La rapina è avvenuta mentre il sacerdote dormiva, senza che fosse presente al momento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e fare luce sull'accaduto.
Notte di paura in canonica: svaligiata la casa di don Daniele Cabisto (nella foto) e rubate le offerte dei fedeli. Dormiva profondamente il sacerdote, ignaro che a pochi metri dal suo letto alcuni malviventi stessero mettendo a soqquadro la sua abitazione. Il grave episodio è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Corno Giovine quando una banda di ignoti, con estrema spregiudicatezza, si è introdotta nella casa parrocchiale situata nel cuore del paese. I malviventi hanno studiato il colpo nei dettagli e mentre il sacerdote riposava, hanno agito indisturbati, muovendosi con precisione chirurgica tra le stanze. L’irruzione è avvenuta forzando una delle porte d’accesso, scardinata con strumenti da scasso che hanno permesso ai criminali di penetrare senza attivare allarmi o destare sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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