raid dei ladri a casa del parroco via le offerte mentre celebra messa altro assalto in una farmacia

Durante una messa a Capiago Intimiano, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione del parroco, rubando denaro e oggetti di valore. Un altro furto si è verificato recentemente in una farmacia della zona. Questi episodi evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle comunità locali.

I ladri sono entrati mentre il parroco di Capiago Intimiano stava celebrando la messa. Hanno rotto una finestra senza che nessuno sentisse il rumore, e sono entrati nell’abitazione, in via Vittorio Emanuele, e hanno fatto passare i cassetti alla ricerca di oggetti di valore e soldi. Alla fine, il bottino non è stato esiguo: 5000 euro in contanti, che erano le offerte dei fedeli e qualche risparmio del parroco, oltre a due orologi e una collanina d’oro, il cui valore complessivo è stato quantificato in circa 1500 euro. Il sacerdote si è accorto del furto quando è ritornato a casa, dopo la messa del tardo pomeriggio di sabato 17 gennaio, stabilendo quindi che il furto era stato commesso tra le 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Durante la celebrazione della messa, ladri sono entrati nell’abitazione del parroco di Capiago Intimiano, riuscendo a fuggire con offerte, oro e gioielli.

In un contesto di crescente insicurezza, un lanificio chiuso da due mesi è stato nuovamente preso di mira dai ladri.

