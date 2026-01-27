Raid dei ladri a casa del parroco Via le offerte mentre celebra messa Altro assalto in una farmacia
Durante una messa a Capiago Intimiano, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione del parroco, rubando denaro e oggetti di valore. Un altro furto si è verificato recentemente in una farmacia della zona. Questi episodi evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle comunità locali.
I ladri sono entrati mentre il parroco di Capiago Intimiano stava celebrando la messa. Hanno rotto una finestra senza che nessuno sentisse il rumore, e sono entrati nell’abitazione, in via Vittorio Emanuele, e hanno fatto passare i cassetti alla ricerca di oggetti di valore e soldi. Alla fine, il bottino non è stato esiguo: 5000 euro in contanti, che erano le offerte dei fedeli e qualche risparmio del parroco, oltre a due orologi e una collanina d’oro, il cui valore complessivo è stato quantificato in circa 1500 euro. Il sacerdote si è accorto del furto quando è ritornato a casa, dopo la messa del tardo pomeriggio di sabato 17 gennaio, stabilendo quindi che il furto era stato commesso tra le 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Capiago Intimiano
Ladri entrano in casa del parroco mentre è impegnato con la messa: in fuga con le offerte, oro e gioielli
Durante la celebrazione della messa, ladri sono entrati nell’abitazione del parroco di Capiago Intimiano, riuscendo a fuggire con offerte, oro e gioielli.
Lanificio, un altro sfregio. Assalto dei ladri in azienda: "Ora dormiremo qui"
In un contesto di crescente insicurezza, un lanificio chiuso da due mesi è stato nuovamente preso di mira dai ladri.
Ultime notizie su Capiago Intimiano
Argomenti discussi: Raid dei ladri nella Valle. Svaligiate diverse abitazioni. A Coreglia rubata una pistola; Raid notturno in palestra, ladri in fuga danno vita ad un inseguimento; Raid dei ladri in un laboratorio odontotecnico di Colognola: Organizzati, sapevano cosa rubare; Scafati, raid dei ladri in casa. Bottino a metà: fuggono con l'arrivo dei proprietari.
Solofra, ladri messi in fuga dalle urla dei viciniLadri messi in fuga a Solofra, in via Michele Napoli. Un raid da film con immagini che testimoniano come ignoti con il volto coperto si stavano ... msn.com
Raid dei ladri nella Valle. Svaligiate diverse abitazioni. A Coreglia rubata una pistolaAncora una volta è stata presa di mira la zona del Piangrande, a Barga. Due i colpi messi a segno rispettivamente a Ghivizzano ed a Piano di Coreglia. . msn.com
Il raid dopo il rinfresco all'oratorio dei Salesiani. L’appello della mamma ai ladri: «Mettetevi una mano sulla coscienza» - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.